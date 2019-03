Domper voor Efteling: voorlopig geen nieuwe attracties en parkeerplaatsen

Pretpark De Efteling mag voorlopig niet uitbreiden. Dat heeft de Raad van State besloten. Omwonenden in de gemeente Loon op Zand hadden geprotesteerd omdat ze bang zijn voor overlast door meer verkeer. Ook wezen ze op negatieve gevolgen voor de natuur.

De Efteling wilde in twee richtingen groeien met nieuwe attracties, meer parkeerplaatsen en extra plekken om te overnachten. Ook wilde het attractiepark een nieuwe ontsluiting realiseren.

Van 5 naar 7 miljoen

De plannen zijn vastgelegd in de nota Wereld van de Efteling 2030. Groei is volgens het park nodig om te kunnen blijven concurreren in de Europese top van drukst bezochte attractieparken. Het attractiepark wil in tien jaar tijd groeien van 5 naar 7 miljoen bezoekers per jaar, schrijft Omroep Brabant.

Tegen de uitbreiding loopt een bodemprocedure, waarin de uitspraak later dit jaar wordt verwacht. De Efteling zegde eerder al toe om de bouwplannen aan de westkant pas te gaan uitvoeren zodra er groen licht in die procedure is. Maar met de bouw aan de noordoostkant, waar volgens het bestemmingsplan mag worden gebouwd tot 35 meter hoog, wilde het park niet wachten.

De Raad van State zegt daarover nu: niet beginnen tot de uitspraak in de bodemprocedure er ligt. De rechter zegt overigens dat het maar de vraag is of er in de bodemprocedure toestemming wordt gegeven voor het westelijke bestemmingsplan.

