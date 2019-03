Roemer blijft langer aan als waarnemend burgemeester Heerlen

Emile Roemer blijft langer aan als waarnemend burgemeester van de gemeente Heerlen. Dat heeft SP-wethouder Peter van Zutphen aan 1Limburg laten weten. Oorspronkelijk zou SP'er Roemer, die in maart 2018 aantrad, tot 1 april dit jaar aanblijven.

Roemer neemt waar voor Ralf Krewinkel, die vanwege ziekte van zijn zoontje al een jaar bijzonder verlof heeft. Maar Krewinkel - burgemeester sinds 2016 - nam gisteravond plotseling ontslag. Aanleiding was de ophef die ontstond nadat was gebleken dat hij tijdens zijn ziekteverlof had gesolliciteerd naar het burgemeesterschap van buurgemeente Kerkrade.

'Schandalig'

Daar werd hij tweede. Dat nieuws kwam per toeval naar buiten. De geheime stemming in Kerkrade - waarbij Krewinkel het aflegde tegen Petra Dassen - was via een geluidsinstallatie ook te horen in ruimtes buiten de raadszaal.

Het nieuws over de sollicitatie werd bekend een paar uur nadat de provincie Limburg had bekendgemaakt dat Krewinkel over een maand weer zou terugkeren van ziekteverlof.

De gemeenteraad vond het handelen van Krewinkel schandalig. De raadsleden waren ervan uitgegaan dat hij na zijn ziekteverlof naar Heerlen zou terugkeren en twijfelden aan zijn betrokkenheid bij hun stad. Daarop trok Krewinkel zijn conclusies en trad af.