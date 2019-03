Britse stad Salisbury officieel novitsjok-vrij

De Engelse plaats Salisbury is officieel vrij van novitsjok verklaard, bijna een jaar nadat de Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia met de stof werden vergiftigd. Honderden militairen hebben het afgelopen jaar gewerkt aan het schoonmaken van de stad.

Skripal en zijn dochter werden op 4 maart vorig jaar bewusteloos gevonden op een bankje in een park in Salisbury. Naar later bleek waren ze vergiftigd met novitsjok, een giftige stof uit de tijd van Sovjet-Unie. Zij overleefden de aanval, maar in het nabijgelegen Amesbury stierf een 44-jarige vrouw toen ze met resten van het zenuwgif in aanraking was gekomen.

Na de vondst van de Skripals zijn zo'n 600 tot 800 speciaal getrainde militairen ingezet om de hele stad schoon te maken. Ze besteedden samen zo'n 13.000 uur aan de actie. Het is volgens een luitenant-generaal van het leger "de langstdurende operatie ooit" in zijn soort op Britse bodem.

Duizenden sporen

De militairen hebben op twaalf plekken gewerkt, onder meer bij het bankje waar de twee bewusteloos werden gevonden, een restaurant waar de Skripals vooraf hadden gegeten en in het huis van agent, die in aanraking was gekomen met de stof.

Het novitsjok-incident leidde tot spanningen tussen Groot-Brittanniƫ en Rusland. De Britten zeggen bijna zeker te weten dat Rusland verantwoordelijk is voor het vergiftigen van de Skripals. Rusland heeft dat altijd ontkend.