Weer pech met Duits regeringsvliegtuig, nu voor minister

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas heeft een extra nacht in Mali moeten verblijven, omdat zijn vliegtuig niet veilig genoeg was. Het is niet de eerste keer dat een Duits regeringsvliegtuig panne heeft.

In november kwam bondskanselier Merkel te laat bij een G20-top in Argentinië vanwege technische problemen aan haar vliegtuig. Het Duitse leger moet vanwege een tekort aan helikopters die in goede staat zijn toestellen van particulieren huren. De Duitse minister van Defensie heeft al wel nieuwe vliegtuigen besteld.

Maas blijft optimistisch: "Ik heb meer dan 300.000 kilometer afgelegd zonder pech".

Vrijdagochtend is een ander vliegtuig vanuit Duitsland vertrokken om minister Maas op te halen in Mali. Hij komt waarschijnlijk vanavond, met ongeveer 19 uur vertraging, aan in Berlijn.