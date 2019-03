Straks strafeis tegen Holleeder: 'Van der Bijl had geen schijn van kans'

Willem Holleeder hoort vandaag welke straf het OM tegen hem eist. Dat wordt zeer waarschijnlijk levenslang. De officieren van justitie achten de verdachte verantwoordelijk voor vijf huurmoorden. In dit artikel houden we je op de hoogte van wat er gebeurt in de rechtszaal.

12.20

Het OM ziet ook voldoende bewijs dat Holleeder mede-opdrachtgever was voor de moord op kroegbaas Thomas van der Bijl in 2006. Die vreesde al langer voor zijn leven. Hij droeg een kogelwerend vest en nam zijn kinderen niet mee in zijn auto. Van der Bijl had ruzie met Holleeder en was al eens door hem in elkaar geslagen.

Volgens het OM heeft Holleeder hem laten liquideren omdat hij met de politie praatte. De liquidatie mislukte drie keer. Voor de vierde poging werden twee "kamikazes" ingehuurd, jonge jongens zonder ervaring die de klus voor 60.000 euro deden.

"Thomas van der Bijl had geen schijn van kans", zegt de officier van justitie. Hij werd in zijn café in Amsterdam-West doodgeschoten.

Het jonge tweetal werd gepakt, ze zijn al veroordeeld. Zij wezen naar hun opdrachtgever, "moordmakelaar" Fred Ros. Die werd na zijn veroordeling kroongetuige en hij beschuldigde de criminele organisatie rond Willem Holleeder.

De officieren van justitie zijn nu klaar met het bespreken van de vijf moorddossiers. Ze zien in alle zaken voldoende bewijs om Holleeder aan te wijzen als (mede-)opdrachtgever. Daarbij baseren ze zich op getuigenverklaringen van twee kroongetuigen, de zussen en de ex van Holleeder en andere getuigen. Ook gaven ze bij iedere moord aan wat volgens hen het motief van Holleeder was.

11.20 uur

Voordat de officieren van justitie vanmiddag de strafeis uitspreken, wordt eerst nog het bewijs in de twee laatste moordzaken doorgenomen, de moord op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Voor deze zaken is er meer bewijs dat Holleeder mede-opdrachtgever was dan voor de andere liquidaties.

Belangrijk bewijs in de zaak-Houtman wordt geleverd door kroongetuige Peter La S. Hij bekende dat hij een van de schutters was en verklaarde dat hij zelf hoorde hoe Holleeder doorgaf in welke volgorde de moorden moesten worden gepleegd, met het voor deze zaak cruciale zinnetje "Osdorp eerst".

Kees Houtman woonde in Amsterdam-Osdorp en hij werd als eerste vermoord. Ook andere getuigen wijzen Holleeder aan als opdrachtgever voor de moord.

Ben je het overzicht kwijt in dit megaproces, bekijk dan onze uitlegvideo: