In herboren ziekenhuis in Lelystad komt de schoonmaaklucht je tegemoet

De sleuteloverdracht was gisteravond 22.00 uur. De eerste poli's gingen vanochtend om 08.00 uur alweer open. Het failliete MC Zuiderzeeziekenhuis uit Lelystad heet vanaf nu het St Jansdal. En waar er normaal gesproken operaties plaatsvinden in een ziekenhuis, was er vannacht sprake van een militaire operatie.

Waar onze verslaggever het ene moment nog een bord met MC Zuiderzee op de gang ziet staan, is dat niet veel later alweer weggehaald en vervangen door een bord met het beeldmerk van St Jansdal.

"Snel hè?", zegt Henk Zonnenberg, teamleider bij de spoedpoli. Hij heeft de hele nacht doorgetrokken, want 'zijn' poli moest vanochtend alweer open. Met kleine oogjes staat hij onze verslaggever te woord. "We hebben alles opnieuw ingericht, alles leeggehaald, al onze materialen erin gestopt en ook het nieuwe computersysteem werkt." Dan een understatement: "We zijn wel aardig druk bezig geweest."