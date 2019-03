Meeste bewoners Lee Towers-flat kunnen terug naar huis

Bijna alle bewoners van een van flat in Rotterdam-West, die na een brand woensdagavond forse schade opliep door de sprinklerinstallatie, mogen naar huis. Dat heeft de gemeente Rotterdam bekendgemaakt.

25 appartementen van de Lee Towers-flat liepen te veel waterschade op. Voor de bewoners daarvan wordt vervangende woonruimte gezocht in de woontoren, die naar de Rotterdamse zanger is genoemd.

Een deel van de liften in het gebouw werkt ook nog niet naar behoren. Daardoor moeten de bewoners van sommige verdiepingen voorlopig gebruikmaken van een goederenlift.

Waterballet

Woensdagavond brak brand uit in een keukentje in een van de appartementen. De brand was snel geblust, maar leidde er wel toe dat de sprinklerinstallatie duizenden liters water verspreidde in de flat. Pas na een half uur konden de sprinklers worden uitgezet.

Tientallen schoonmakers en technici zijn sindsdien bezig met het herstellen van de schade.