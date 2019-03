Zieke Bob Fosko blijft positief ondanks naderend afscheid

"We hebben voor de zekerheid een paar gastzangers uitgenodigd tijdens deze tour, die mij kunnen ondersteunen wanneer mijn conditie me in de steek laat." Zanger Bob Fosko blikt in het NOS Radio 1 Journaal vooruit op de nieuwe tournee van zijn band De Raggende Manne.

Het wordt de eerste tournee van De Raggende Manne in 20 jaar tijd. Die was al gepland, toen begin dit jaar bij de 63-jarige Fosko slokdarmkanker werd geconstateerd. "Ik had me ontzettend zitten verheugen op die tour", vertelde hij deze week in NOS Met het Oog op Morgen. "En toen kreeg ik het nieuws van kanker. Ik weet dat er iets ernstigs aan de hand is, maar zo voel ik me niet."