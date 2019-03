Strafzaak tegen Shell over mogelijke omkoping in Nigeria

Er komt een strafzaak tegen olie- en gasconcern Shell. Het bedrijf wordt verdacht van omkoping bij de exploitatierechten van een olieveld voor de kust van Nigeria.

Dat meldt Shell op zijn website. Het Openbaar Ministerie heeft de zaak bijna afgerond en er wordt gewerkt aan strafrechtelijke vervolging van de multinational.

Het gaat om de verwerving van de rechten van het olieveld voor de Nigeriaanse kust, genaamd OPL-245. Shell betaalde daarvoor - samen met het Italiaanse energieconcern Eni - in 2011 omgerekend 1,3 miljard euro.

Shell en Eni hebben altijd ontkend dat er sprake was van omkoping, maar een Italiaanse rechter achtte al bewezen dat beide bedrijven wisten dat de opbrengsten werden doorgesluisd naar een bedrijf van een omstreden oud-olieminister van Nigeria. In Italiƫ zijn daarvoor ook al mensen veroordeeld.

In Nederland deed justitie in het onderzoek drie jaar geleden een inval in het hoofdkantoor van Shell in Den Haag.