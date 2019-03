Heftig debat rond Spaanse zedenzaken speelt mee in proces tegen Charly T.

In Allicante dient vandaag de laatste dag van het proces tegen de 17-jarige scholier Charly T. De Nederlandse jongen wordt ervan verdacht twee Britse meisjes tijdens een vakantie te hebben aangerand. Tegen T. is vier jaar gevangenisstraf plus een jaar ondertoezichtstelling geëist. De zaak krijgt in Spanje zelf weinig aandacht. Toch zijn in Spanje zedenzaken onderdeel van een heftig maatschappelijk debat. Correspondent Rop Zoutberg bezocht een toneelvoorstelling over het beladen onderwerp.

Er staan zes stoelen op het toneel. Een is voor een vrouw, de andere vijf voor de mannen die haar tot seks dwongen. "Meer staat er niet op het toneel. Het script dat we gebruiken komt letterlijk uit de rechtszaak tegen deze mannen. We hebben geen woord verzonnen", vertelt regisseur Miguel De Arco.

Volgende week gaat in het theater Kamikaze in Madrid zijn toneelstuk Jauriain première. Jauria staat voor 'troep', zoals je gebruikt in een 'troep honden'. De naam verwijst onmiskenbaar naar de manada, letterlijk de roedel.

WhatsAppgroep

Het werd gekozen als naam van een WhatsAppgroep door vijf mannen die zich drie jaar geleden langdurig aan een jonge vrouw in een trappenhuis vergrepen. "Voor het eerst dringt tot mensen door wat er werkelijk gebeurde. Waarom deze mannen dachten dat ze er wel mee weg konden komen."

De stierenfeesten in Pamplona van 2016 waren op dat moment in volle gang. "We ontdekten hoe grote fiestas in Spanje als een excuus dienen om vrouwen te mogen misbruiken", meent Yolanda Besteiro. Ze is advocate en wethoudster voor gelijkheid in Alcala de Henares.

"De rechters vonden tijdens de zaak tegen de vijf mannen dat er geen sprake was van intimidatie en geweld. Het meisje verzette zich niet en bovendien had ze gedronken. Een van de rechters sprak van een orgie die plaatsvond tijdens een feestelijke gebeurtenis, namelijk de jaarfeesten in Pamplona." De veroordeling voor misbruik (en dus geen verkrachting) leidde tot demonstraties in het hele land.