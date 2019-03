Hoekstra praat in Parijs over 'onfatsoenlijke' aankoop aandelen Air France-KLM

Correspondent Frank Renout zegt dat het een zwaar gesprek wordt, maar dat Le Maire niet gebaat is bij ruzie. "Hij wil een oplossing vinden en daarbij in het belang van Air France-KLM handelen. Tegelijkertijd wil hij ook duidelijkheid scheppen, want de Fransen weten niet precies wat de intenties van Nederland zijn met de aankoop." Volgens Renout wil de Franse minister horen dat Nederland ook in het algemene belang van de holding handelt.

Botsende karakters

Vanochtend rond 8.00 uur zullen de ministers het vooral over dat punt hebben, maar er spelen nog twee andere grote problemen. "De holding hier in Parijs wil meer zeggenschap, meer invloed hebben bij KLM in Nederland en daar zijn de Nederlanders natuurlijk niet blij mee."

Tenslotte ligt er ook een persoonlijk probleem op tafel, zegt Renout. "Topman Smith van Air France-KLM en topman Elbers van KLM hebben nogal uitgesproken karakters, dat botst de laatste tijd en het maakt het vinden van oplossingen natuurlijk niet gemakkelijker."