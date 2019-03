Holleeder hoort vandaag zijn strafeis en weet dat het levenslang wordt

De officieren van justitie kunnen ook haast geen andere straf eisen, na wat ze de afgelopen drie zittingsdagen hebben betoogd in hun requisitoir, hun eindpleidooi. Ze achten Holleeder verantwoordelijk voor drie van de vijf huurmoorden waarvoor hij terecht staat: de liquidaties van Cor van Hout, Willem Endstra en John Mieremet.

Vanochtend bespreken ze de twee andere huurmoorden; op Kees Houtman en Thomas van der Bijl. Voor die twee liquidaties is een voormalige kompaan van Holleeder, Dino Soerel, al eerder veroordeeld tot levenslang. Volgens het gerechtshof vormden Holleeder en Soerel een criminele organisatie. Het hof noemde Holleeder toen al mede-opdrachtgever voor de moord op Houtman, ook al stond hij zelf niet terecht.

Moordcommando's

Die criminele organisatie - Holleeder, Soerel en de vermoorde Stanley Hillis- had volgens het OM twee moordcommando's ter beschikking. Ze waren "nietsontziend", en lieten de ene na de andere liquidatie plegen. Wie een conflict met ze had, met de politie sprak, of geld schuldig was werd uit de weg geruimd. Ze "beschikten over leven en dood".

Pas als de officieren van justitie klaar zijn met hun vierdaagse eindpleidooi komt de verdediging aan het woord. Maar aan het einde van dag 2 wilde Holleeder toch vast even iets zeggen. Hij ontkende weer alles: "Ik heb niemand maar dan ook niemand opdracht gegeven voor liquidaties. Er is niemand die dat kan zeggen." Zijn advocaten krijgen straks ook vier dagen de tijd om dat te onderbouwen.