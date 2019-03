Personeel UWV naar rechter om ict-project van 500 miljoen euro

De ondernemingsraad van uitkeringsdienst UWV wil een ict-project tegenhouden door naar de rechter te stappen. Het personeel stoort zich aan salarissen voor ict-managers en vreest dat het project gedoemd is om te mislukken. Dat bevestigt de organisatie na een bericht in de Volkskrant. De krant heeft interne documenten van de uitkeringsdienst in handen.

De operatie is bedoeld om verouderde software stapsgewijs te updaten of vervangen. Kosten: zo'n 500 miljoen euro. Om het project in goede banen te leiden, krijgt het UWV er vier nieuwe directeuren en managers bij. Ook wil de dienst een zogenoemde 'IV-transitie' in gang zetten: een compleet nieuwe inrichting van de 'informatievoorziening'.

In een gezamenlijke reactie op dit nieuws laten raad van bestuur en de OR aan de NOS weten: "Wij blijven in gesprek om te kijken of de verschillen nog te overbruggen zijn."

In interne communicatie die in handen is van de Volkskrant waarschuwt de ondernemingsraad voor 'te veel sturing en bureaucratie'. Ook uit de raad zorgen over het bijbehorende kostenplaatje.

Stopgezet

Het UWV en ict-projecten lijken een slecht huwelijk te vormen. Per 1 januari zou een wet ingaan die mensen met schulden moet helpen om genoeg geld over te houden voor hun vaste lasten. Maar vanwege ict-problemen bij het UWV en de Belastingdienst, gaat de wetgeving naar verwachting de komende twee jaar niet in.

Een nieuw administratiesysteem dat vanaf 2004 werd gebouwd, bleek 400 miljoen euro te kosten in plaats van 14 miljoen euro. En een nieuw systeem voor arbeidsongeschiktheidsuitkeringen werd in 2008 afgeblazen, toen er bijna 90 miljoen euro in was gestopt.

Als het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, is volgens de Volkskrant de kans groot dat de rechter zich achter de OR schaart. Tien jaar geleden oordeelde de rechtbank dat het UWV een groot project dat was gericht op een meer klantgerichte aanpak van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen moest terugdraaien.

Begrip

In een reactie zegt het UWV dat het begrip heeft voor de zorgen van de OR. "De raad van bestuur betreurt het dat de OR naar de Ondernemingskamer stapt. Maar we zien dit met vertrouwen tegemoet."