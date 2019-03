Hanoi-top legt de beperkingen bloot van Trumpiaanse diplomatie

Geen voorbereidingen

Trump heeft zich altijd smalend uitgelaten over de pogingen van zijn voorgangers om Pyongyang in het gareel te krijgen. In zijn ogen hadden ze de problemen met Noord-Korea allang kunnen oplossen. Hij zou de klus wel even klaren. De president had geen zin in complexe, langdurige onderhandelingen, zoals die in het verleden plaatsvonden. Voorbereidingen voor de topontmoetingen met Kim Jong-un vond hij overbodig.

Op de eerste dag van de top was het nog all smiles. Trump benadrukte hoe "productief" de onderhandelingen verliepen. Hij roemde de "geweldige relatie" met de dictator uit Noord-Korea. Trump noemde zijn gesprekspartner een "vriend" en een "groots leider".

De president ging de onderhandelingen met dezelfde instelling in zoals hij dat in het verleden deed met een zakendeals in New York. In een tête-à-tête zou hij al improviserend en met charme en persoonlijke overredingskracht de Noord-Koreaanse leider overtuigen zijn kernwapens op te geven. Deze week bleek hoe naïef en amateuristisch deze aanpak was.

Niet in alle opzichten was het een negatief resultaat. De onderhandelingen hadden nog veel slechter kunnen uitpakken. Trumps medewerkers waren in de aanloop naar de top bevreesd dat de president zich in de luren zou laten leggen door Kim Jong-un. Ze waren bang dat de president in zijn verlangen naar een klinkend diplomatiek succes te veel zou weggeven in ruil voor vage beloftes van de Noord-Koreaanse leider.

Zover is het niet gekomen en het biedt de Amerikanen in ieder geval de mogelijkheid om druk uit te oefenen op Pyongyang. Maar in het streven naar een kernwapenvrij Noord-Korea is de wereld geen stap dichterbij gekomen.