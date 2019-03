Brand legt zwembad Monster in de as: 'Het was mijn levenswerk'

De brand brak even na 22.30 uur uit. Op dat moment waren geen badgasten of medewerkers in het zwembad aanwezig en dus zijn er geen gewonden gevallen. Inmiddels is de brand onder controle, maar het nablussen duurt nog enkele uren. Volgens een woordvoerder van de brandweer is de brand ontstaan in een flessenautomaat.

Er is een rookgasexplosie geweest in het pand, waardoor het voor de brandweer gevaarlijk was om naar binnen te gaan. De brand moest daarom van buitenaf geblust worden.