Componist en dirigent André Previn (89) overleden

In zijn huis in New York is op 89-jarige leeftijd de pianist, componist en dirigent André Previn overleden. Hij werd dertien keer genomineerd voor een Oscar voor filmmuziek en won er vier: voor zijn arrangementen voor de films Gigi (1958), Porgy and Bess (1959), Irma La Douce (1963) en My Fair Lady (1964).

Previn werd geboren in Berlijn. Het Joodse gezin vluchtte in 1937 voor de nazi's naar Parijs en reisde in 1941 door naar de Verenigde Staten. Daar maakte hij als muzikaal wonderkind al snel carrière. Op zijn dertiende maakte hij radio-opnamen met de componist en bandleider Hoagy Carmichael en toen hij 15 was, gaf hij een jazzconcert in Los Angeles.

Film, klassiek en jazz

Zijn grootste successen behaalde Previn in Hollywood, waar hij filmmuziek componeerde en arrangeerde. Halverwege de jaren 60 liet hij de filmwereld achter zich om zich als dirigent en componist te richten op klassieke muziek, met geregeld uitstapjes naar de jazz.

In 1998 ging een opera van zijn hand in première die hij baseerde op het toneelstuk A Streetcar Named Desire. Door zijn veelzijdigheid werd Previn vaak vergeleken met Leonard Bernstein. Hij dirigeerde toonaangevende orkesten waaronder de Los Angeles Philharmonic, het Royal Philharmonic Orchestra in Londen en ook het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam.

Mia Farrow en Soon-Yi

Previn trouwde vijf keer, met onder anderen actrice Mia Farrow, zangeres Dorry Previn en violiste Anne-Sophie Mutter. Met Farrow adopteerde hij de Koreaanse Soon-Yi, die later een relatie zou krijgen met haar nieuwe stiefvader, filmmaker Woody Allen.

Met Mia Farrow bleef Previn de rest van zijn leven goed bevriend: