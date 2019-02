Zo gaat het nieuwe nationale park Nieuw Land in Flevoland eruit zien

Zwart maakt zich daar geen zorgen over. De bezoekers worden opgevangen in zogenoemde poortgebieden waar van alles te beleven is. "Daar is bijvoorbeeld een restaurant, maar ook kun je er een fiets of kano huren waarmee je verder het gebied in kunt trekken."

Hij trekt de vergelijking met een strand. "Waar je het strand opkomt is het druk. Loop een stukje door en je komt bijna niemand meer tegen." Dat zal hier ook zo gaan, verwacht Zwart.

"Je moet niet denken dat dit opeens de drukte van Amsterdam krijgt of zo, dat is die 2 miljoen bezoekers echt niet", zegt Houben. Het park is volgens haar groot genoeg om die toeristen te ontvangen.