OM Suriname eist celstraffen tegen Nederlandse terreurverdachten

Het Openbaar Ministerie in Paramaribo heeft straffen van vier en zes jaar cel geëist tegen twee Nederlandse terreurverdachten. De aanklager acht bewezen dat ze lid waren van een terroristische organisatie en dat ze de terroristische beweging Islamitische Staat financieel hebben gesteund.

Ook zouden de twee Haagse broers Raoul A. en Nasr I. illegaal een wapen in bezit hebben gehad. Ze werden in juli 2017 opgepakt en zitten sindsdien in voorarrest.

De Hagenaars spreken de beschuldigingen tegen. Als gelovige moslims hebben ze wel op een gegeven moment sympathie gehad voor Islamitische Staat, zeiden ze in de rechtszaal. Ook hebben ze contact gehad met een Surinaamse jihadganger, maar ze ontkennen dat ze diens reis naar Syrië hebben ondersteund.

Slagerij van vader

Ze zouden hem alleen geld hebben gestuurd om naar Suriname terug te keren. Dat geld was volgens Raoul A. afkomstig van donateurs en ook bedoeld voor humanitaire hulp in het gebied waar ze zaten.

Het vuurwapen hadden de Hagenaars naar eigen zeggen gekregen van een kennis en zou bestemd zijn geweest voor hun eigen bescherming en voor die van de slagerij van hun vader, waar ze werkten.

Op 22 maart zijn de advocaten aan zet. Die zullen aanvoeren dat hun cliënten zich niet schuldig hebben gemaakt aan overtreding van de Surinaamse wet.