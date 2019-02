Afghaanse vrouwen: 'Wij willen niet terug naar Afghanistan'

"Het was de meest donkere tijd in het leven van vrouwen. Kort gezegd was het een hel op aarde." Forozan Rasooli heeft het over de tijd dat de Taliban aan de macht waren in Afghanistan, van 1996 tot 2001. Het was voor vrouwen verboden om te studeren, te werken of om zonder mannelijk familielid of boerka de straat op te gaan.

De Verenigde Staten staan na een oorlog van ruim 17 jaar op het punt alle troepen uit het land terug te trekken. Nu de voorwaarden hiervoor besproken worden met de Taliban, is er angst dat Afghaanse vrouwen hun grondwettelijke gelijkheid en vrijheden weer zullen verliezen.

#AfghanWomenWillNotGoBack, twitterde Rasooli daarom meer dan eens in de afgelopen weken. De campagne met deze hashtag werd eind januari in reactie op het vredesproces gelanceerd door het Afghan Women's Network. Ruim 3500 Afghaanse vrouwen van 125 organisaties door het hele land zijn daarbij aangesloten. Ook Equality for Peace and Democracy, een organisatie voor vrouwen en jeugd in Kabul waar Rasooli plaatsvervangend directeur van is, is erbij.

Slachtoffer van de vrede

"Natuurlijk willen vrouwen vrede, aangezien ook vrouwen het slachtoffer van oorlog zijn", zegt Rasooli, die de afgelopen week voor een congres van Aziatische vrouwen in de Indiase hoofdstad New Delhi was. "Maar wij willen niet het slachtoffer van de vrede zijn."

Zoals het er nu naar uitziet, is er een kans dat dit wel gebeurt. De Taliban zijn akkoord met de belangrijkste voorwaarde van de Verenigde Staten: dat ze nooit meer internationale terroristen zullen toestaan vanuit het land aanslagen te plannen. "De Verenigde Staten zeggen dat zaken als mensenrechten en vrouwenrechten vervolgens binnen Afghanistan besproken moet worden", schrijft Ghazaal Habibyar, een voormalig onderminister in de Afghaanse regering. "Maar zonder de steun van de Verenigde Staten is de overheid misschien niet in staat te verdedigen wat de afgelopen 17 jaar is opgebouwd. Afghaanse vrouwen voelen zich belazerd."