Beverly Hills-acteur Luke Perry getroffen door zware beroerte

De Amerikaanse acteur Luke Perry is in een ziekenhuis opgenomen na een zware beroerte. Dat melden Amerikaanse media. Hoe het precies met hem gaat, is niet duidelijk.

Perry (52) werd in de jaren 90 wereldberoemd met zijn rol als Dylan McKay in de tienerserie Beverly Hills, 90210. Hij was in eerste instantie alleen aangenomen voor een gastrol, maar hij was onmiddellijk zo populair dat hij een vaste rol kreeg en een tieneridool werd.

De beroerte van Perry komt een dag na de aankondiging van televisienetwerk Fox dat het Beverly Hills, 90210 nieuw leven wil inblazen. Perry heeft zich als enige van zijn vroegere collega's niet aangemeld om mee te spelen.

Naast rollen in series speelt Perry ook toneel. Zo speelde hij in het toneelstuk When Harry Met Sally op West End in Londen. Op dit moment is de acteur te zien in de serie Riverdale op Netflix.