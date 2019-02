Forum voor Democratie wil samenwerken om 'fanatici' in EU te blokkeren

"Voor het eerst bestaat er nu een kans dat we niet alsmaar meer EU krijgen, maar minder." Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is opgetogen over de intentieverklaring over samenwerking die vandaag is getekend door verschillende EU-kritische Europese partijen.

Afgevaardigden van eurosceptische partijen uit onder meer Polen, Tsjechië, België, Italië en Finland kwamen vandaag bijeen in Parijs, onder leiding van de Fransman Nicolas Dupont-Aignan. Dat is de man die ooit de campagne in Frankrijk tegen het Verdrag van Lissabon leidde. Met succes, de Fransen stemden in 2005 tegen een de 'Europese grondwet'. Net als Nederland overigens.

Dupont-Aignan is leider van de kleine nationalistische Franse partij DLF. Hij wil drie conservatieve Europese fracties, waaronder die waar de PVV in zit, verenigen in een grote EU-kritische beweging. In Europa vormen nationale politieke partijen een fractie om op die manier meer invloed te krijgen.

In een tweet refereert DLF aan het referendum van 2005. "Net als in Frankrijk, is het 'nee' van de Nederlanders genegeerd door onze Europese leiders. Dit keer wordt niemand genegeerd."