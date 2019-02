Duitsland geeft Namibië geroofd cultuurgoed terug

Duitsland heeft Namibië twee voorwerpen uit het cultureel erfgoed van de voormalige kolonie in Zuidwest-Afrika teruggegeven. Het zijn een zweep en een bijbel die tientallen jaren in het Linden-Museum in Stuttgart hebben gelegen.

De zweep en bijbel waren oorspronkelijk van Hendrik Witbooi, een leider van het Nama-volk, waarnaar het land is genoemd. De Nama en de Herero, een ander inheems volk in de vroegere kolonie, werden tussen 1904 en 1908 grotendeels uitgemoord door Duitse militairen. De massamoord op ongeveer 75.000 mensen is door de VN en historici bestempeld als de eerste genocide in de vorige eeuw.

In de Eerste Wereldoorlog veroverde Zuid-Afrika het land op de Duitsers en in 1920 werd het aan Zuid-Afrika toegewezen als mandaatgebied. De Duitsers hadden er sinds 1884 geheerst.

Beeltenis op bankbiljetten

Hendrik Witbooi, die in oktober 1905 werd vermoord, wordt in Namibië als volksheld vereerd en zijn beeltenis staat op de bankbiljetten van het land.

Zijn zweep en bijbel werden vandaag tijdens een feestelijke ceremonie in de plaats Gibeon in het zuiden van Namibië overhandigd aan president Hage Geingob. Bij de plechtigheid waren volgens de Duitse regering ongeveer 3000 mensen.

Schedels uit concentratiekampen

Duitsland heeft al een paar keer eerder geroofde voorwerpen en kunstschatten aan de voormalige kolonie teruggegeven. Zo werden in augustus negentien schedels overhandigd van Nama- en Herero-slachtoffers die in concentratiekampen in Namibië zijn gestorven of vermoord.

Het teruggeven van de schedels was volgens een Duitse politicus bedoeld "om te helpen bij het helen van de wonden die de Duitsers indertijd hebben geslagen".

Herstelbetalingen

Drie jaar geleden begonnen Duits-Namibische besprekingen over de massamoord uit de vorige eeuw, maar die besprekingen verlopen stroef. Duitsland heeft weliswaar erkend dat de massaslachting beschouwd kan worden als genocide, maar weigert tot nu toe officieel excuses te maken.

Aan excuses worden vrijwel zeker herstelbetalingen en schadevergoedingen verbonden, maar die weigert Berlijn te betalen. De Duitse regering verwijst naar de ontwikkelingshulp die het land gegeven heeft sinds de onafhankelijkheid van Namibië in 1990.