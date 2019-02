Bomen nog niet gekapt voor Namenmonument Holocaust

Voorzitter Grishaver van het Nederlands Auschwitz Comité noemt de uitspraak treurig. "We gaan gewoon de rechtszaak afwachten, het is niet anders. Maar het is heel bitter dat je 75 jaar na de oorlog moet strijden voor rechtvaardigheid, want er zijn heel veel Joodse mensen die graag de namen van hun familie op het monument zouden willen zien staan."

De gemeente Amsterdam wil niet reageren op de uitspraak.