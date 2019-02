Verplichte psychische hulp voor man die vrouwen met poep besmeurde

Een 42-jarige man die vijf vrouwen in het Amsterdamse Vondelpark heeft besmeurd met poep moet zich psychisch laten behandelen. Doet hij dat niet, dan moet hij twee maanden de cel in.

De rechtbank legde de man ook een taakstraf op van 150 uur en hij mag een jaar niet in openbare parken in Amsterdam komen, schrijft NH Nieuws. Het Openbaar Ministerie eiste eerder een taakstraf van 240 uur en zes maanden gevangenisstraf als hij geen psychische hulp zocht.

In de mond, neus en ogen

Volgens de rechtbank is de man schuldig aan het mishandelen van vijf vrouwen in 2017 en 2018. Hij besloop de vrouwen die in het park aan het fietsen of joggen waren, mishandelde hen en besmeurde hen met poep. In een aantal gevallen kwam de ontlasting in de mond, neus en ogen van de vrouwen terecht.

Waarschijnlijk gebruikte de man zijn eigen ontlasting. Agenten hielden de man al langere tijd in de gaten en hebben gezien dat hij op straat poepte en de ontlasting oppakte en bewaarde.