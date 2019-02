Helft van uitzettingen in Duitsland mislukt

Vanuit de politiek klinkt felle kritiek. De liberale FDP wil dat asielzoekers die niet meewerken standaard worden opgepakt en vastgezet tot hun uitzetting. Verder wil de partij dat de uitzetcentra onder de landelijke regering gaan vallen; nu is het nog een taak van de deelstaten. Het moet afgelopen zijn met de "competentiechaos", zegt FDP-parlementslid Linda Teuteberg in Bild.

Klachten komen ook van de politie. "Het is frustrerend als we zo vaak voor niks naar de uitzetcentra moeten rijden", vertelt commandant Thomas Scheuer van het korps in het Beierse Donauwörth in de Augsburger Allgemeine. Van de 130 keer dat hij een uitzetting begeleidde, ging die in slechts zestien gevallen door. Soms duiken vluchtelingen echt onder, maar soms ruilen ze ook met een medebewoner van kamer.

Volgens de vluchtelingenorganisatie Pro Asyl wordt er ten onrechte van uitgegaan dat vluchtelingen allemaal onderduiken. Soms zijn ze soms ook gewoon niet thuis, stellen zij, omdat het precieze tijdstip van de uitzetting niet wordt doorgegeven. Sinds 2015 is dat verboden. Toch zijn ze via advocaten en hulpverleners vaak wel op de hoogte van hun geplande uitzetting.

Wet

Op dit moment is er een nieuwe wet in de maak om de uitzettingen beter te laten verlopen. In de 'ordentelijke terugkeer'-wet staat onder meer dat het makkelijk moet worden om asielzoekers die gelogen hebben over hun identiteit voor hun uitzetting vast te zetten. De bewijslast hiervoor komt bij vluchtelingen te liggen, nu ligt die nog bij de autoriteiten. Ook moeten asielzoekers in gewone gevangenissen kunnen worden vastgehouden.

Vanuit vluchtelingenorganisaties komt veel kritiek op de wet, onder meer omdat het strafbaar zou worden om asielzoekers vooraf over hun uitzetting te informeren. In april stemt het kabinet over de wet.