Universiteit Groningen besteedde onterecht belastinggeld aan Chinees project

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft onterecht belastinggeld besteed aan de voorbereidingen voor een campus in China. Dat blijkt uit onderzoek van een onafhankelijk onderzoeksbureau. De universiteit zal bijna zeven ton terugbetalen aan de Staat.

De RUG wilde als eerste Nederlandse universiteit een campus in China openen, in de stad Yantai. De universiteit hoopte zo op meer internationale studenten en meer onderzoeksmogelijkheden. Begin 2018 werden de plannen afgeblazen, onder meer vanwege zorgen over de academische onafhankelijkheid.

Nu blijkt uit onderzoek dat het personeel meer uren aan het project heeft gewerkt dan gemeld. En omdat hun salarissen worden betaald uit belastinggeld, overtrad de RUG de wet.

Belastinggeld

Universiteiten mogen van de wet geen belastinggeld voor onderwijs en onderzoek besteden aan activiteiten in het buitenland. De voorbereidingen voor de campus in Yantai hadden dus betaald moeten worden met private middelen van de universiteit. De universiteit betaalt nu alsnog 669.000 euro belastinggeld terug ter compensatie van die uren.

Volgens de onderzoekscommissie kan het bestuur geen ernstige verwijten worden gemaakt. "Er is geen aanwijzing dat medewerkers druk hebben gevoeld om niet alle uren te verantwoorden. Ook is er geen indicatie dat onderwijstaken in het gedrang zijn gekomen. Die zijn vrijwel op normale manier doorgegaan", staat in het rapport. De onderzoekers wijten de fouten vooral aan de complexiteit van de regelgeving.

'Niet zonder gevolgen'

Met die verklaring neemt een meerderheid van de Universiteitsraad geen genoegen, schrijft RTV Noord. "Er is sprake van onbehoorlijk bestuur door het voormalige college, dat wat ons betreft niet zonder gevolgen kan blijven."

De raad tilt niet alleen zwaar aan de verkeerd geregistreerde uren, maar zegt bovendien onjuist geïnformeerd te zijn. "Miscalculaties duiden er wat ons betreft op dat er bewust is geprobeerd de kosten voor dit project zo laag mogelijk te houden."

Ook vindt de raad dat zowel het college van bestuur als de raad van toezicht pas heel laat in actie kwam. De Universiteitsraad komt volgende maand bijeen voor een debat over de fouten in de urenregistratie.

'Achter ons laten'

De collegevoorzitter van de RUG Jouke de Vries - die de stekker uit het Yantai-project trok - vindt de kritiek jammer. "We moeten concluderen dat we de verantwoording nu wél afleggen." Hij wil met dit onderzoek de kwestie achter zich laten. "Ik vind dat dit een energieverslindend proces is en ik wil vooruit met deze universiteit."