VN-rapport: Israël schond mensenrechten in Gaza

Israëlische militairen hebben naar het oordeel van VN-onderzoekers vorig jaar mensenrechten geschonden bij het optreden tegen de wekelijkse protesten van inwoners van de Gazastrook aan de grens met Israël. Daarbij werden 189 betogers gedood en ruim 6000 gewond. In sommige gevallen ging het volgens de onderzoekers mogelijk om oorlogsmisdaden.

Volgens de schrijvers van het rapport heeft het Israëlische leger betogers gedood of verminkt terwijl die geen direct gevaar voor Israël vormden. Sommige van de slachtoffers namen niet eens deel aan het protest.

Absurd

Israël wijst het rapport als volkomen absurd van de hand. Waarnemend minister van Buitenlandse Zaken Katz noemt dit het zoveelste vijandige en leugenachtige rapport over de staat Israël. Katz zegt dat niemand Israël het recht op zelfverdediging en de plicht om zijn burgers tegen gewelddadige aanvallen te beschermen mag ontzeggen.

Het rapport beschrijft de gebeurtenissen tussen 30 maart en 31 december vorig jaar. Het is gebaseerd op honderden interviews met slachtoffers, ooggetuigen en medisch personeel. Er is gebruikgemaakt van videomateriaal, foto's en beelden vanuit drones.

In de betreffende periode werd wekelijks betoogd voor het recht op terugkeer van Palestijnen en voor opheffing van de blokkade van de Gazastrook. De protesten gaan nog elke week door, en er vallen nog steeds doden en gewonden bij.

De onderzoekers zeggen dat ze over vertrouwelijke informatie beschikken over de daders, zoals scherpschutters en commandanten. Ze vinden dat de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten, Michelle Bachelet, het rapport ter beschikking moet stellen aan het Internationale Strafhof in Den Haag.