Politie mocht verdachte dwingen om mobiel te ontgrendelen met duim

De politie heeft niet in strijd met de wet gehandeld door een verdachte te dwingen om met zijn vingerafdruk zijn smartphone te ontgrendelen. Dat heeft de rechtbank in Haarlem geoordeeld in een zaak tegen een phishingbende.

De rechter legde uit dat een verdachte niet gedwongen kan worden om actief mee te werken aan zijn eigen veroordeling. Dat is een basisbeginsel van onze rechtsstaat. Maar volgens haar gaat het in dit geval niet om actieve medewerking, maar om passieve. En die is wel verplicht. De rechter maakte daarbij een vergelijking met het afnemen van bloed- en urinemonsters.

Door het plaatsen van de duim van de verdachte op de sensor is slechts een beperkte inbreuk op zijn lichamelijke integriteit gemaakt, aldus de rechter. Bovendien waren er in 2016, toen dit speelde, nog geen technische mogelijkheden om aan de gegevens te komen.

Rekeningen plunderen

In de zaak stonden vijf mensen terecht. De drie hoofdverdachten stuurden e-mails die ogenschijnlijk van een bank afkomstig waren aan hun slachtoffers. Zo wisten ze van rekeninghouders pinpassen en -codes te bemachtigen en konden ze hun rekeningen plunderen.

De drie, onder wie de bezitter van de smartphone, werden veroordeeld tot gevangenisstraffen van 198 tot 219 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk. Twee mensen die het geld pinden, kregen werkstraffen van 120 en 100 uur opgelegd.