20 jaar cel voor 'riviermoord' Suriname

Een man van 37 uit Amsterdam is tot twintig jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn vriendin in Suriname. Hij had haar dood in juni 2015 zelf direct bij de politie gemeld, en het voorgedaan als een ongeluk.

De Surinaamse politie had de zaak al gesloten, maar door toedoen van de familie van het slachtoffer heropende de Nederlandse politie het onderzoek in wat later de riviermoord werd genoemd.

De man verklaarde tegen de politie in Suriname dat zijn vriendin, een vrouw van 27 uit Almere, in de Surinamerivier was gevallen toen ze onder invloed van drank op een muurtje bij het water was gaan liggen. De man zelf zou even verderop hebben gestaan.

Berekenend

Het onderzoek in de zaak bracht aan het licht dat de man kort voor de reis een levens- en uitvaartverzekering had afgesloten op naam van zijn vriendin, waarbij hijzelf de begunstigde werd.

De rechtbank zegt in het vonnis dat de man berekenend te werk is gegaan, aantoonbaar heeft gelogen tegen de politie en documenten vervalst heeft. Na de moord heeft hij geprobeerd het geld van de levensverzekering op te strijken.

Behalve voor moord veroordeelden de rechters in Lelystad hem voor poging tot oplichting van de verzekeringsmaatschappij en de hypotheekverstrekker, en voor valsheid in geschrifte.