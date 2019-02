Sprinklers dumpten 20.000 liter water in Rotterdamse 'Lee Towers'

Bewoners van een flatgebouw in Rotterdam die gisteravond werden geƫvacueerd vanwege een brand, horen vanmiddag of ze weer terug naar huis mogen. Tientallen schoonmakers en technici zijn al de hele dag druk bezig om de schade in een van de 'Lee Towers' te herstellen.

Gisteravond sloeg de vlam in de pan in een appartement op de achtste verdieping van het gebouw, dat naar de zanger is vernoemd. Die brand was snel onder controle, maar door de rookontwikkeling gingen wel twee sprinklers af. "Die konden pas na een half uur worden uitgezet. Toen was er zo'n 20.000 liter water door het pand gestroomd", zegt schade-coƶrdinator Ton Mol. Hoe het kan dat de sprinklerinstallatie zo lang aanstond, weet hij niet.

De schade valt, op wat kapotte vloeren en inventaris na, redelijk mee, vertelt Mol. "Technisch en constructief is er niets aan de hand. Het is een kwestie van drogen." Tot die tijd kan de elektra niet aan en doen ook de liften het niet.

Vanmiddag om 15.30 uur valt het besluit of de bewoners kunnen terugkeren of dat ze nog een nacht elders moeten verblijven. Ze hebben vandaag onder begeleiding vast enkele spullen uit hun huis kunnen halen.