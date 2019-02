Uitzonderlijke tweeling ontdekt tijdens zwangerschap

Australische artsen hebben voor het eerst tijdens de zwangerschap een uiterst zeldzame tweeling ontdekt. Het gaat om een semi-identieke tweeling, die voortkomt uit dezelfde eicel, maar twee verschillende zaadcellen. De zwangerschap van vier jaar geleden is nu beschreven in een medisch vakblad.

Van oudsher waren er maar twee soorten meerlingen bekend: eeneiig en meereiig. In het eerste geval deelt de eicel zich na de bevruchting in twee embryo's, waarna er twee genetisch identieke kinderen ontstaan. In het tweede geval worden er meerdere eicellen bevrucht door aparte zaadcellen. Het resultaat lijkt genetisch op andere broers of zussen.

In dit nieuwe geval is een eicel door twee zaadcellen tegelijk bevrucht. Daardoor komt het genetisch materiaal dat de kinderen van hun moeder hebben gekregen voor 100 procent overeen, dat van hun vader is 78 procent gelijk. "Het is een gekke tussenvorm", zegt de hoofdonderzoeker van het artikel in The New England Journal of Medicine waarin de tweeling beschreven wordt.

Placenta gedeeld

Er is slechts één soortgelijk geval bekend, een tweeling die in 2007 in de VS werd geboren. Die kwam onder de aandacht van onderzoekers doordat een van de baby's zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken had. In een genetische databank met duizend andere tweelingen werd geen enkel soortgelijk geval ontdekt.

De nieuwe tweeling werd al tijdens de zwangerschap ontdekt toen bleek dat ze net als een identieke tweeling een placenta deelden, maar wel een ander geslacht hadden, wat niet mogelijk is bij eeneiige tweelingen. De kinderen werden vier jaar geleden geboren in Brisbane.

Volgens de artsen bleek een van de kinderen door genetische fouten vatbaar te zijn voor eierstokkanker en zijn die daarom verwijderd. Verder maken de kleuters het volgens hen goed. "Het zijn twee prachtige kinderen."