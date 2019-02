Topdrukte voor Beppie Kraft, de onbetwiste koningin van het carnaval

"Doen jullie allemaal mee, uit volle borst!" Op een houten podium in het restaurant van woonzorgcentrum St Charles in Heythuysen staat Beppie Kraft. Met een rood jasje aan, roodgelakte nagels en een klein blauw hoedje op haar hoofd. Het is een van de drie optredens van vandaag. Carnaval mag dan officieel zondag pas beginnen, voor carnavalsartiesten zijn het al maanden drukke tijden.

Zeker ook voor Kraft. In Limburg is zij de onbetwiste koningin van de carnavalsliedjes. Zodra het seizoen daar op 11 november begint (11-11), beginnen de optredens. "Dat begint met een keer in de week, soms twee keer en naarmate carnaval dichterbij komt wordt het drukker", zegt Kraft.

Afleiding nodig na overlijden man

Normaal gesproken treedt ze met carnaval zelf nooit op, maar dit jaar voor het eerst wel. "Mijn man vond het niet leuk als ik met carnaval op het podium stond, dus gingen we het samen gewoon lekker vieren. Nu hij overleden is, heb ik wat afleiding nodig en er kwamen zoveel aanvragen voor optredens binnen dat ik daar ja tegen heb gezegd".

Ze heeft wel een limiet gesteld, maximaal vier optredens per dag. Nog steeds flink wat als je bedenkt dat Kraft inmiddels 72 is. "Ik ben het wel, maar het voelt niet zo. Ik voel me, even denken, 42 of zo, hahaha."