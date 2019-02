'Neppassagier met 'bomgordel' langs beveiliging Brussels Airport'

Op de luchthaven Zaventem is het iemand gelukt om met een 'bomgordel' zonder problemen langs de beveiliging te komen. Dat gebeurde begin oktober, schrijft Het Laatste Nieuws.

Het ging om een zogenoemde mystery passenger, een neppassagier die de beveiliging van bewakingsbedrijf G4S op Brussels Airport moest controleren. Hij heeft een zwijgplicht, maar doet anoniem zijn verhaal in de Vlaamse krant.

"De gordel zag er erg geloofwaardig uit, met draadjes, een ontsteker en een stof die dezelfde dichtheid had als echte explosieven", vertelt hij. Tijdens het fouilleren deed hij zich naar eigen zeggen voor als een buitenlandse reiziger die geen Nederlands sprak. Hij gebaarde dat hij last had van rugpijn en daarom een soort van harnas rond zijn middel droeg. "Tot mijn grote verbazing mocht ik doorlopen."

Aanslag in 2016

Daar houden de blunders nog niet op, zegt de man. "Diezelfde dag heb ik de beveiliging ook tot twee keer toe omzeild met een valse personeelsbadge én kon ik ongemerkt een mes meesmokkelen."

Deze zaak ligt in België extra gevoelig door de terroristische aanslag op de luchthaven bij Zaventem in 2016, waarbij zestien doden vielen. Volgens een vakbondsman zijn de incidenten gemeld aan de Belgische minister van Mobiliteit Bellot, maar is het wachten nog steeds op concrete maatregelen.

Brussels Airport zegt tegen de krant De Standaard niet op de hoogte te zijn van het incident met de bomgordel.