Helmonder door voordeur heen beschoten, verdachte springt uit vluchtauto

Een man uit Helmond is vanochtend door de voordeur in zijn woning beschoten. Hij raakte daarbij gewond aan zijn voeten en is naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie is het slachtoffer mogelijk beschoten door bekenden met wie hij ruzie heeft.

De twee verdachten gingen ervandoor in een auto. De politie zag ze rijden en achtervolgde de wagen tot in Deurne, 11 kilometer verderop. De agenten probeerden een aantal keren de auto tot stoppen te dwingen door deze aan te rijden, zonder resultaat.