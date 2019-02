Veel schade aan winkels en woningen door mislukte plofkraak Amsterdam

Twee mannen hebben afgelopen nacht een plofkraak gepleegd in de buurt van het Vondelpark in Amsterdam. Door de explosieven die ze gebruikten, ontstond veel schade aan omliggende woningen en winkels.

Even voor 03.00 uur kwam de melding van een explosie in de Cornelis Schuytstraat binnen bij de politie. Agenten troffen daar een zwaarbeschadigde geldautomaat aan. De politie denkt dat de twee daders er op een scooter vandoor zijn gegaan, zonder buit.

Van diverse winkelpanden en woningen in de straat zijn de ruiten beschadigd. Het gebied is afgezet. De explosievenopruimingsdienst heeft het onderzoek op die plek afgerond. Daarna is de politie begonnen met sporenonderzoek, schrijft NH Nieuws.

12 keer mislukt

Er waren in Amsterdam tussen eind oktober en vandaag dertien plofkraken, merendeels in West. In slechts één geval kwamen de daders met buit weg. In drie gevallen gingen de explosieven niet af.

"De manier van werken is steeds hetzelfde", vertelt een politiewoordvoerder. "Twee jongens of mannen komen aanrijden op een scooter, brengen een explosief met ontstekingsdraad aan bij de geldautomaat en zetten vanaf een afstandje de ontsteking in werking. Daarna rijden ze weer weg op de scooter."

Het gaat de daders volgens de politiewoordvoerder duidelijk om geld. "Het mislukt vaak. Maar als het raak is, is de buit groot. Een plofkraak levert meer op dan een overval."

Er zijn vijf verdachten in beeld, of er sprake is van een bende valt nog niet te zeggen.