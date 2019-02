Wekdienst 28/2: Trump en Kim dag 2 en hoe klonk Rembrandt?

Goedemorgen! Vandaag gaan de Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un opnieuw met elkaar in gesprek tijdens de top in Vietnam. En vandaag wordt onthuld hoe de stem van Rembrandt geklonken kan hebben.

De zonovergoten lentedagen zijn weer even voorbij. In de noordelijke helft van het land begint de dag met lokaal dichte mist. Verder trekken er vandaag wolken over het land en later op de dag valt er wat regen, in het uiterste noorden blijft het mogelijk droog. Met 10 tot 13 graden is het ook minder zacht dan de afgelopen dagen.