Duizenden gevluchte Nigerianen terug naar huis, of wat ervan over is

Zeker 10.000 Nigerianen die op de vlucht waren geslagen voor Boko Haram zijn teruggekeerd naar hun woonplaats Rann die door Boko Haram was aangevallen. In een rapport van de VN-mensenrechtenorganisatie staat dat nog honderden vluchtelingen onderweg zijn.

De Nigerianen zijn massaal gevlucht naar buurland Kameroen, toen ze werden bestormd door Boko Haram. Dat land weigerde asiel te verlenen en volgens Artsen Zonder Grenzen hebben alle gevluchte Nigerianen de boodschap gekregen dat ze huiswaarts moeten keren. Dat heeft geleid tot een stroom van mensen die de reis te voet afleggen.

Veel huizen in Rann zijn bij de recente aanvallen verwoest. Hulporganisatie Amnesty concludeerde op basis van satellietbeelden dat meer dan honderd huizen in vlammen zijn opgegaan, dus het is de vraag wat mensen aantreffen als ze bij hun huis aankomen. "Al deze mensen hebben dringend humanitaire hulp nodig, waaronder onderdak, voedsel en drinkwater", staat in het VN-rapport.

Rann werd de afgelopen maanden meerdere keren door Boko Haram onder vuur genomen. Bij een grote aanval eerder deze maand kwamen zeker zestig mensen om. Vlak nadat het Nigeriaanse leger de plaats had verlaten, kwamen strijders van de terreurgroep Rann op motoren in gereden, staken huizen in brand en moordden erop los.

Rann is een belangrijk doelwit voor de terreurgroep omdat er veel vluchtelingen en hulpverleners verblijven. De plaats is sinds de aanvallen moeilijk te bereiken voor internationale organisaties of journalisten.