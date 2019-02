Trump en Kim een-op-een verder in Hanoi, Trump "vol goede ideeën"

De Amerikaanse president Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un beginnen de tweede dag van hun topbijeenkomst in Vietnam met een gesprek onder vier ogen.

De verwachting is dat er gesproken wordt over een eventuele verlichting van de sancties in ruil voor het ontmantelen van Noord-Koreaanse kernwapens. Trump zei meermaals dat hij geen haast heeft om tot een akkoord te komen. Hij zei dat hij blij zal zijn als er geen nucleaire testen meer plaatsvinden in Noord-Korea.

Goede relatie

Trump zei tegen de pers dat hij vol goede ideeën zit voor het gesprek met Kim en dat er "veel goede dingen gebeuren als je een goede relatie hebt met elkaar". Hij liet wel doorschemeren dat er pas overeenstemming komt als die goed uitpakt voor de VS.

Kim zei dat hij het gevoel heeft dat de gesprekken een positief resultaat kunnen hebben, maar gaf toe dat het te vroeg is om dat te kunnen zeggen. Hij voegde eraan toe dat het beeld dat de twee leiders zo naast elkaar zitten haast op een fantasy-film moest lijken.

Dinertje

Gisteren blikte Trump al positief terug op de eerste dag van de ontmoeting in Hanoi. Het gezamenlijke diner duurde wel korter dan verwacht. De Amerikaanse president wilde snel terug naar zijn hotelkamer om te kunnen kijken naar de getuigenverklaring van zijn oud-advocaat Cohen, die als een schaduw over deze top valt.

Later vandaag wordt de bijeenkomst afgesloten met de ondertekening van een slotverklaring. Bij de eerdere ontmoeting tussen de twee, vorig jaar in Singapore, kwam het niet tot harde afspraken.