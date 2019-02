Net als Tilburg wil ook raad Den Bosch nachttrein terug

De gemeenteraad in Den Bosch wil kijken of het mogelijk is om de nachttreinen naar de Randstad opnieuw te laten rijden. Een meerderheid van de raadsleden stemde in met een motie hierover, meldt Omroep Brabant.

Tot 2016 reden er ieder uur 's nachts in het weekend treinen tussen Eindhoven, Tilburg, Breda, Dordrecht en Rotterdam en tussen Eindhoven, Den Bosch, en Utrecht. Het nachttraject kostte echter te veel geld en de provincie Brabant en de vijf grote steden in de provincie wilden niet langer voor de kosten opdraaien. Ook een proef met een nachtbus werd geen succes.

Vier partijen in Den Bosch vinden het belangrijk dat mensen die in de Randstad uitgaan, 's nachts veilig naar huis kunnen. Ze vragen het college om de praktische en financiƫle haalbaarheid van de terugkeer van het 'nachtnet' te onderzoeken.

Maandag werd in Tilburg een soortgelijke motie aangenomen.