Zeker honderd mensen huis uit na brand flat Delfshaven

In Delfshaven in Rotterdam is een flat ontruimd na een brand. Het vuur was snel geblust, maar de sprinklerinstallaties veroorzaakte zoveel wateroverlast dat de hulpdiensten besloten dat iedereen het pand uit moest. Zo'n 250 mensen zijn geƫvacueerd.

Zeker honderd van hen moeten de nacht elders doorbrengen. Een groot deel van de bewoners zijn internationale studenten, wat het vinden van een slaapplek bemoeilijkt.

Ze worden tijdelijk opgevangen in een naastgelegen pand. Volgens RTV Rijnmond begon de brand op de achtste verdieping van de flat in de Galvanistraat na een explosie in een gasfornuis, waardoor de sprinklers werden geactiveerd.

Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle. Ze hadden rook ingeademd.