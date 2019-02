CBS: vorig jaar 24.000 minder mensen in bijstand

Wat volgens het CBS opvalt, is dat het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond flink gedaald is. In 2018 met ruim 10.000, dat is de eerste daling in tien jaar tijd. Bij mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond daalt het aantal al voor het derde jaar op rij.

Verder meldt het CBS dat 45-plussers minder lijken te profiteren van de gunstige arbeidsmarkt dan de jongere leeftijdsgroepen, waardoor zij langer op bijstand zijn aangewezen.

Ook zou bij deze groep de jaarlijkse verhoging van de AOW-leeftijd meespelen. In 2018 is de AOW-leeftijd met drie maanden verhoogd tot precies 66 jaar.