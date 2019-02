Ruzie mogelijk oorzaak van treinongeluk Egypte

Een ruzie tussen twee machinisten is mogelijk de oorzaak van het fatale treinongeluk in Egypte. Op een station in het centrum van de hoofdstad Caïro botste vanochtend een locomotief met hoge snelheid tegen een stootblok, waarop een explosie volgde. Volgens de openbaar aanklager kwamen daarbij zeker 20 mensen om het leven en raakten tientallen mensen gewond. Gezondheidsautoriteiten spreken van minstens 25 doden.

Volgens de Egyptische openbaar aanklager stapte een van de machinisten uit om verhaal te halen bij een collega die met zijn trein een spoor had geblokkeerd. De machinist was daarbij vermoedelijk vergeten de trein op de handrem te zetten. De trein ramde daarop het stootblok. Volgens Egyptische media is een van de machinisten gearresteerd.

De Egyptische minister van Volksgezondheid zegt dat veel van de lichamen "te ernstig verbrand" zijn om ze nog te kunnen identificeren. Zijn collega-minister van Transport is in de nasleep van het ongeluk opgestapt. Volgens hem explodeerde een dieseltank.

Druk

Op het moment van het ongeluk was het druk op het station en ook op het perron waar de locomotief explodeerde, stonden veel mensen te wachten.

Premier Madbouly van Egypte heeft een grondig onderzoek naar het ongeluk aangekondigd. Hij zegt dat iedereen die ervoor verantwoordelijk is, gestraft zal worden.

Treinongelukken gebeuren vaker in Egypte. In 2017 overleden 43 mensen bij een botsing tussen twee treinen. In 2002 vielen er 370 doden door brand in een overvolle trein.

