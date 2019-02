Docenten vragen om steun van schooldirectie na weer een schorsingsincident

De incidenten verschillen. Het Kennemer College in Heemskerk heeft inmiddels excuses gemaakt aan de onderwijsassistent die werd geschorst. De man had tijdens een conflict een leerling in het nekvel gegrepen. De docent die tijdens een les op het Staring College in Lochem pornofoto's bekeek, keert niet meer terug op zijn school.

Op het Hoofdvaart College in Hoofddorp is discussie over wat er precies is gebeurd in het klaslokaal. Het schoolbestuur schreef in een brief dat de techniekinstructeur tegen leerlingen gezegd had dat profeet Mohammed "getrouwd was met een meisje van acht en dat in Nederland een volwassene die trouwt met een meisje van acht als pedofiel wordt gezien". Volgens de techniekinstructeur ging de discussie niet over profeet Mohammed. De man vecht zijn schorsing aan bij de geschillencommissie van het onderwijs.

Verkeerd signaal

In de Tweede Kamer zijn VVD, PVV en ChristenUnie verbolgen over de kwestie. Ze vinden dat de school vooral de leerlingen duidelijk had moeten maken dat de docent dit gewoon mag zeggen.

De school heeft niet goed gehandeld, vindt ook Liesbeth Verheggen, voorzitter van onderwijsvakbond AOb. Het schorsen van de techniekinstructeur noemt ze een een verkeerd signaal.

"Het bestuur moet vertrouwen uitspreken in de docent. Wat ze hier hebben gedaan is zeggen tegen de docent: ga tijdelijk naar huis. Dat is het verkeerde signaal omdat wij zeggen: schoolbestuur laat zien dat je vertrouwen hebt in professionaliteit van de leraar."