Niet in paniek raken en in stapjes leren de piep in je oor te accepteren. Dat is kort door de bocht een nieuwe behandeling voor mensen met tinnitus. "Ik moet het monster toelaten en er geen vervelend gevoel bij krijgen. Dat is de uitdaging", zegt Ludo Brosems, die de behandeling ondergaat.

Naar schatting twee miljoen Nederlanders hebben in meer of mindere mate last van oorsuizen (tinnitus). Het kan variëren van af en toe een piep op de achtergrond, tot in extreme gevallen een constant aanwezig kabaal. De aandoening is niet te genezen. Enkele tienduizenden patiënten krijgen daardoor mentale problemen.

Ook Brosems heeft het er zwaar mee. "Ik zat, en zit, voorlopig nog in de vluchtmodus." Hij probeert de aanhoudende piep zoveel mogelijk te maskeren. Bijvoorbeeld door de radio 24 uur per dag aan te houden. Alles om maar niet dat ene geluid te horen. "Het is gekmakend. Nooit wordt het meer stil in je hoofd."