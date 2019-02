'Je ziet in Domburg echt ieder weekend toeristen, het hele jaar door'

Zo extreem als in de binnenstad van Amsterdam is het misschien niet, maar ook in Zeeland worden steeds meer de gevolgen zichtbaar van het stijgende aantal toeristen. Vakantiehuizen worden heel het jaar te huur aangeboden en doordat Zeeland steeds populairder wordt bij toeristen, zijn er in badplaatsen als Domburg amper nog rustige dagen.

Sinds begin deze maand houdt de gemeente Veere, waar bijvoorbeeld Domburg en Zoutelande onder vallen, een enquête onder zo'n 5200 huishoudens om erachter te komen hoe zij het toerisme ervaren.

"We hopen zo behalve cijfers ook gevoel te krijgen", zegt wethouder Bert van Halderen. "We hebben veel te danken aan toerisme, dus laten we er blij mee zijn. Maar de authenticiteit van die dorpjes moet blijven."

'Gemengd gevoel'

Wouter Goedman vindt dat ook. Hij verhuurt via Airbnb zes vakantiehuizen in de dorpskern van Zoutelande. Later dit jaar worden dat er 24. Merendeels nieuw gebouwd mét instemming van de gemeente. "Het is een gemend gevoel", zegt hij. "Iedereen is het erover eens dat er wat moet gebeuren op accommodatiegebied. Waar iedereen bang voor is, is de wildgroei."

Dat de gemeente nu kijkt naar maatregelen, snapt hij. Want ook al investeert Goedman zelf in nieuwe vakantiehuizen, hij kan zich voorstellen dat er soms met argusogen naar hem en andere verhuurders wordt gekeken.

"Wat mij tegenstaat is dat er ook nieuwe woonhuizen worden gebouwd, waar zo ongeveer standaard een vakantiehuis in de tuin komt." Ook heeft hij gezien hoe vier huizen werden opgekocht, er een tijdelijke bewoner kwam en de rest van de kamers werd verhuurd. "Maar dan ben je eigenlijk een hotel."