Spaanse oud-premier Rajoy: 'Ingrijpen in Catalonië was onvermijdelijk'

"De separatisten wisten dat ik nooit het gezag van de staat zou laten vernietigen. We moesten wel ingrijpen." Dat zei de voormalige Spaanse premier Mariano Rajoy vanmiddag als getuige tegenover het hooggerechtshof. De rechtbank vervolgt twaalf Catalaanse leiders voor het organiseren van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017.

"Iedereen wist wat er ging gebeuren. Ik vond het referendum onverantwoord, ik werd in een hoek geduwd. Dit had geen enkele regeringsleider ter wereld geaccepteerd", zei Rajoy in zijn verklaring. De oud-premier ging langdurig in op het overnemen van het Catalaans bestuur na het uitroepen van de onafhankelijkheid door het regionale parlement.

"Stel je voor dat dit in Duitsland was gebeurd. Stel dat daar een regio had besloten de wet te negeren, en zo de eenheid van Duitsland had willen breken. Iedereen had het begrepen als het centrale bestuur had ingegrepen. In Spanje hebben álle Spanjaarden het recht over hun eigen land te beslissen. En niet alleen een deel van bevolking."

Grote demonstraties

Voor de aanklagers in de zaak blijft het belangrijkste punt dat er een vooropgezet plan bestond om de Catalaanse onafhankelijkheid te bereiken. Daarbij werd ook geweld ingezet, benadrukt het Openbaar Ministerie, wijzend op de grote demonstraties die rond het referendum werden gehouden.

"Zeker, we wilden de spanning opvoeren", erkende eerder voormalig minister Santi Vila bij zijn verhoor. "We wilden het touw verder straktrekken, al wilden we niet dat het zou breken. Er was nooit een illegaal referendum. Het was eerder een grote politieke mobilisatie", zei hij. Vila, minister van Bedrijven en Kennis, stapte uit de regering van de regionale leider Carles Puigdemont voor het Catalaanse parlement de onafhankelijkheid uitriep.

Het was nooit de bedoeling dat het zover kwam, aldus Vila. "Er lag een akkoord om nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Pas op het allerlaatste moment zwichtte Puigdemont voor de mensen die hem een lafaard noemden. Toen kregen we alsnog die stemming in het parlement."

Niet goedkeuren

We hebben er bij de Catalaanse leiders keer op keer op aangedrongen dat ze hun plannen opgaven, zei de voormalige vicepremier Soraya Saenz tegenover de rechtbank. "We bleven bij ze herhalen dat het ongrondwettelijk was en dat we het referendum niet konden goedkeuren. Dag na dag hebben we geprobeerd ze te stoppen."

En op de vraag of Saenz dacht dat het uitroepen van de republiek door het Catalaans parlement symbolisch was zei hij: "Absoluut niet. Daarom grepen we in."

Fundamentele rechten

Volgens Jordi Cuixart, leider van de Catalaanse burgerbeweging Omnium, ging het steeds om fundamentele rechten. "Natuurlijk riepen we op het referendum van 1 oktober te organiseren, of de stemming verboden was of niet. We hebben in Spanje hard gestreden om zulke rechten te hebben. Het recht om te staken dwing je af met een staking. Het recht om te stemmen in Catalonië dwingen we af door te gaan stemmen."

"Ik ben een politieke gevangene die al meer dan 500 dagen zit opgesloten", onderstreepte Cuixart een aantal keren. "Mijn prioriteit is nu de schending van fundamentele rechten in Catalonië aan te geven. Het politieke probleem tussen Catalonië en Spanje moet worden opgelost."

Naar verwachting gaat het proces tegen de Catalaanse leiders nog maanden duren. Er worden meer dan 500 getuigen in de zaak gehoord, waarbij ook de rol van het Haagse Centre For Strategic Studies (HCSS) wordt onderzocht. De denktank ontving destijds bijna 120.000 euro voor het sturen van 'onafhankelijke waarnemers' naar het Catalaans referendum, onder aanvoering van de Nederlandse ex-diplomaat Daan Everts.