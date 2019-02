Man weigert kofferbak met grote drugspartij te openen met 'creatieve' smoes

Een 20-jarige Groninger is aangehouden bij een routinecontrole op de A28 bij Zwolle. In de kofferbak van zijn auto lagen 76 kilo hennep en 69 pakjes hasj.

De straatwaarde van de vondst is volgens de politie meer dan een half miljoen euro. De drugs zijn in beslag genomen en worden vernietigd. De politie onderzoekt waar ze vandaan komen.

Sekspoppen

De man wilde de kofferbak in eerste instantie niet openen. Volgens de politie had de man hiervoor een "creatieve" smoes. "Hij zei zich te schamen omdat hij daar sekspoppen en seksblaadjes in zou hebben liggen", zegt een woordvoerder van de politie tegen RTV Noord. "Na enig aandringen ging de kofferbak toch open en vonden onze agenten tientallen kilo's drugs."