Cohen: Trump wist dat WikiLeaks mails Democraten zou lekken

President Trump wist dat WikiLeaks gehackte e-mails van de Democraten zou gaan lekken. Dat zei Michael Cohen, de oud-advocaat van president Trump, onder ede bij een hoorzitting in het Amerikaanse Congres.

Cohen zegt dat Trump wist dat zijn adviseur Roger Stone in gesprek was met WikiLeaks om e-mails van de Democraten te lekken. "In 2016, een paar dagen voor het congres van de Democraten, was ik in het kantoor van Trump", zei Cohen. "Stone hing aan de lijn en vertelde aan Trump dat hij net een telefoontje had gehad van Julian Assange. Die had aan Stone verteld dat er een enorme hoeveelheid mails zou worden gelekt, wat de campagne van Hillary Clinton zou beschadigen."

Volgens Cohen reageerde Trump daarop met de mededeling: "Zou dat niet geweldig zijn?"

Racist

Cohen getuigt voor het Amerikaanse Congres in een hoorzitting, die drie dagen duurt. Hij noemde de Amerikaanse president "een racist, een oplichter en een bedrieger".

De Republikeinen probeerden aan het begin de hoorzitting uit te stellen op procedurele gronden. Ook probeerde een Republikeinse parlementariƫr de geloofwaardigheid van Cohen in twijfel te trekken.

De verklaring van Cohen lekte vanochtend al uit via verschillende Amerikaanse media, waarop Trump reageerde. Volgens de president liegt Cohen om zijn celstraf te verkorten.

Zwijggeld

Cohen werd in december door een federaal hof in New York veroordeeld tot drie jaar cel. Hij bekende in augustus dat hij tijdens de presidentscampagne zwijggeld had betaald aan pornoster Stormy Daniels en ex-Playboymodel Karen McDougal, die zeiden dat ze met Trump een relatie hadden gehad.

Met die betaling overtrad hij de regels. Cohen leverde bewijs voor het betalen van zwijggeld: een cheque met daarop de handtekening van Trump.