Macron noemt Nederlands besluit over Air France-KLM 'onvriendelijke zet'

De Franse president Macron wil opheldering van de Nederlandse overheid over het besluit om een aandeel te nemen in Air France-KLM.

De staat kocht de afgelopen weken voor 680 miljoen euro aandelen in de holding en heeft nu ruim 12 procent van het bedrijf in handen. Frankrijk noemt dat een onvriendelijke zet van Nederland. "Het is nu aan de Nederlandse regering om duidelijkheid te scheppen", zegt Macron, die benadrukt dat het belang van Air France-KLM voorop moet staan.

Via de telefoon lichtten premier Rutte en minister Hoekstra van Financiƫn de Fransen in, kort voordat Hoekstra het nieuws naar buiten bracht. De Franse minister van Financiƫn en Economische Zaken Le Maire gaat later deze week met Hoekstra om de tafel.

Vanochtend kelderde het aandeel Air France-KLM flink op de beurs, met meer dan 10 procent. De Fransen vinden dat Nederland met zijn belang de waarde van het aandeel heeft aangetast.