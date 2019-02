Plan voor sporthoofddoek in Frankrijk geschrapt na bedreigingen

Eerder reageerde vrijwel de voltallige Franse politiek afkeurend op het voornemen om een sportieve hijab in de collectie op te nemen. Het kledingstuk hoort niet thuis in Frankrijk, vinden de politici.

De socialistische oppositie vroeg zich publiekelijk af of Decathlon niet geboycot moet worden. Dat idee kreeg zelfs steun van de rechts-radicale Nicolas Dupont-Aignan: "Ik wil niet dat mijn twee dochters opgroeien in een land waar de plaats van de vrouw straks net zo is als in Saudi-Arabië." De regeringspartij LREM van president Macron zei geen vertrouwen meer te hebben in de sportwinkelketen. "Sport moet emanciperen, niet onderdrukken", zei parlementslid Aurore Bergé.

Een vrouwenorganisatie sprak van 'seksuele apartheid', omdat vrouwen in Frankrijk door Decathlon net zo worden behandeld als in "Iran, Algerije en Saudi-Arabië". Nieuw is de sporthoofddoek overigens niet. Sportmerk Nike kwam er al mee in 2017, die is in Frankrijk gewoon te koop.

Maar dat nu een Frans merk het kledingstuk wilde gaan verkopen in een grote sportketen en de sporthoofddoek daarmee voor het Franse publiek zichtbaarder zou worden, ging veel politici een stap te ver.